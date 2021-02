“Che sia davvero un momento perfetto”: l’Avellino omaggia Ghemon (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – «”Che sia davvero un momento perfetto” in bocca a lupo Gianluca dalla famiglia D’Agostino». E’ il messaggio con cui l’Us Avellino ha regalato una maglia all’artista irpino Ghemon che prenderà parte al prossimo Sanremo. L’irpino Ghemon torna a Sanremo con il brano “momento perfetto” L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – «”Che siaun” in bocca a lupo Gianluca dalla famiglia D’Agostino». E’ il messaggio con cui l’Us Avellino ha regalato una maglia all’artista irpinoche prenderà parte al prossimo Sanremo. L’irpinotorna a Sanremo con il brano “” L'articolo proviene da Anteprima24.it.

raffaellapaita : Sconvolgente che nel modulo per richiedere il vaccino Covid della Asl5 Liguria tra le voci che indicano i soggetti… - carlaruocco1 : Pierpaolo Sileri: 'Ho ricevuto minacce di morte dopo la scorsa puntata. Un collega fisiatra mi ha dato del mongoloi… - AlbertoBagnai : Ma anche: - VincentMele92 : Sono indignato che un leghista come #Stefani sia Ministro per le Disabilità. Avendo un fratello gravemente ipoveden… - hobitvb : no No perché solo i larries e i direzionisti in generale vanno fieri di cose Fuori Di Testa. come vi viene in mente… -