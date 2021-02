Catania | Raffaele | “Partita contro la Virtus più difficile di quelle con Bari e Ternana”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il tecnico delPeppeha presentato in sala stampa il match di domani alle 12.30laFrancavilla: "Sfida importante visto che affrontiamo una squadra in salute con un attacco temibile e centrocampisti che vanno in rete.che dobbiamo fare bene con una prestazione perfetta e per battere i nostri avversari bisogna non sbagliare nulla. Poi ci aspettano due match importanti conquindi serve la vittorialaFrancavilla. Rispettiamo l'avversario ma abbiamo bisogno della massima concentrazione di tutti visto che la mia squadra fa leva sul collettivo. Lail Francavilla potrebbe essere piùdi quella con il ...