Casini ha il Covid | “Tosse fastidiosa | ma sto bene”

L'ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini ha il Covid: "Sto bene, un po' di Tosse fastidiosa ma la mente è lucida", ha detto in collegamento con L'aria che tira, su La 7. È intervenuto da casa, ha raccontato di aver avvertito la madre questa mattina: "Ha fatto il solito dramma per il suo bambino. Stai serena, l'erba cattiva non muore mai", ha scherzato. Sull'attuale situazione politica: "Ritengo positivo che Salvini sposi la linea di Draghi e che una parte dei Cinquestelle sposino la linea di Draghi. Solo gli sciocchi non cambiano idea. Apprezzo la coerenza di Di Battista, è rimasto quello di qualche anno fa. Ricordo cosa dicevano i Cinquestelle di Draghi, quando ero presidente della Commissione banche". "Ma, ripeto, solo gli sciocchi non cambiano idea. In termini politici – conclude ...

