(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il presidente delOresteè intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Se guardo il bicchiere è senza dubbio mezzo pieno, qualcuno ci dava giàdimentre oggi ci ritroviamo in una posizione di classifica che ci consente di stare piuttosto tranquilli. Forse ci eravamo illusi di soffrire di meno, ma la A è questa e non bisogna mai abbassare la guardia. Oggi mi aspetto che la squadra torni ai livelli mostrati nei mesi precedenti.? Non lo abbiamo quasi mai avuto a disposizione, ora spetta a lui tornare a giocaresa. E' un giocatore che ciil".caption id="attachment 936315" align="alignnone" width="1024"(getty ...

ItaSportPress : Benevento, Vigorito: 'Alcuni ci davano retrocessi prima di partire. Iago Falque? Ci serve come il pane' -… - BombeDiVlad : ??? Il presidente del #Benevento Oreste #Vigorito elogia il lavoro di Pasquale #Foggia ?? ????? #LBDV #LeBombeDiVlad… - IAMCALCIOBENEVE : Benevento. Vigorito: 'Dobbiamo riprendere la corsa alla salvezza' - ImpieriFilippo : RT @ImpieriFilippo: Complimenti al presidente del Benevento Oreste Vigorito sulla decisione finale dei diritti tv. E ha detto: Credo che la… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Vigorito

Commenta per primo Nel pre partita di Bologna -, il presidente delOresteha parlato a tutto tondo a Sky Sport : 'C'era chi ci dava per retrocessi ancora prima di cominciare, oggi invece siamo in una posizione che ci dà la possibilità di non avere ...Oreste, presidente del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Bologna: le sue ..."Mi aspetto di tornare a qualche mese fa, speriamo di tornare a marciare allo stesso ritmo. Noi finora abbiamo fatto una bella marcia e questo ha ...Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Bologna: le sue dichiarazioni ...