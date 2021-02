Auditorium lancia piattaforma ‘Plus’ | eventi in esclusiva

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma – Si chiama ‘Plus’ la nuovache consentira’ al pubblico di seguire in, on demand e in livestreaming da ogni dispositivo, il meglio dei concerti, degli, dei festival, delle masterclass e dei film prodotti all’Parco della Musica. La novita’ e’ stata annunciata dall’amministratore delegato, Daniele Pitteri, durante la presentazione delle Lezioni di Storia 2021, che saranno trasmesse online dalle sale di 10 grandi teatri italiani. “Siamo l’unico settore produttivo ancora chiuso e non sappiamo quanto questa sitauzione potra’ durare- ha spiegato Pitteri- quindi ci siamo chiesti: come rinnoviamo il nostro rapporto con il pubblico? Volevamo qualcosa che potesse creare una fidelizzazione con chi ci segue e l’occasione e’ nata ragionando con l’editore ...

