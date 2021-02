Arbitri in lutto, addio all'ex designatore Mattei e all'internazionale Beschin (Di venerdì 12 febbraio 2021) Se ne sono andati lo stesso giorno, a poche ore di distanza l'uno dall'altro. Due Arbitri di primo piano del passato, Maurizio Mattei e Gianni Beschin, sono mancati oggi a 78 e a 67 anni. L'ex ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Se ne sono andati lo stesso giorno, a poche ore di distanza l'uno dall'altro. Duedi primo piano del passato, Maurizioe Gianni, sono mancati oggi a 78 e a 67 anni. L'ex ...

Se ne sono andati lo stesso giorno, a poche ore di distanza l'uno dall'altro. Due arbitri di primo piano del passato, Maurizio Mattei e Gianni Beschin, sono mancati oggi a 78 e a 67 anni. L'ex designatore ? Stava male da qualche settimana ma oggi il coronavirus ha avuto la meglio ...

