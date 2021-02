Agata Reale: “Ho scoperto una brutta malattia nel novembre 2019” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Agata Reale, ex allieva di Amici di Maria De Filippi, racconta di aver avuto una diagnosi inaspettata a pochi mesi dal proprio matrimonio La ballerina Agata Reale, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, svela, ai microfoni del magazine Diva e Donna e ai suoi follower, di combattere contro una brutta malattia: la leucemia. Come riporta il quotidiano online Today, la diagnosi risale al novembre 2019, pochi mesi dopo il matrimonio con Carmelo De Luca (dal quale Agata ha avuto una figlia di 4 anni). “A novembre, qualche mese dopo il mio matrimonio, svengo a casa. Dopo i controlli a diagnosi parla di leucemia promielocitica acuta”, ha dichiarato la Reale. Poi, ha aggiunto: “Avevo una perdita di ... Leggi su zon (Di venerdì 12 febbraio 2021), ex allieva di Amici di Maria De Filippi, racconta di aver avuto una diagnosi inaspettata a pochi mesi dal proprio matrimonio La ballerina, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, svela, ai microfoni del magazine Diva e Donna e ai suoi follower, di combattere contro una: la leucemia. Come riporta il quotidiano online Today, la diagnosi risale al, pochi mesi dopo il matrimonio con Carmelo De Luca (dal qualeha avuto una figlia di 4 anni). “A, qualche mese dopo il mio matrimonio, svengo a casa. Dopo i controlli a diagnosi parla di leucemia promielocitica acuta”, ha dichiarato la. Poi, ha aggiunto: “Avevo una perdita di ...

