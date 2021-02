Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2021 ore 19:45 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Viabilità 11 FEBBRAIO 2021 ORE 19.25 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. FILE SULLA NOMENTANA TRA IL RACCORDO E SANT’ALESSANDRO IN DIREZIONE TOR LUPARA. E SULLA COLOMBO SI VIAGGIA INCOLONNATI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI ACILIA. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA CON CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA. SEMPRE SOSPESO IL TRAFFICO SULLA FL6 Roma CASSINO TRA CASSINO E CASERTA PER CONDIZIONI METEO AVVERSE A CAPUA. INFINE INFORMIAMO GLI UTENTI CHE SONO ATTIVI I, VOUCHER TAXI GRATUITI PER DOCENTI E PERSONALE ATA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI DI Roma. AL VIA IL PROGETTO SCHOOL RIDE Lazio GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 febbraio 2021)11 FEBBRAIOORE 19.25 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. FILE SULLA NOMENTANA TRA IL RACCORDO E SANT’ALESSANDRO IN DIREZIONE TOR LUPARA. E SULLA COLOMBO SI VIAGGIA INCOLONNATI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI ACILIA. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA CON CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA. SEMPRE SOSPESO IL TRAFFICO SULLA FL6CASSINO TRA CASSINO E CASERTA PER CONDIZIONI METEO AVVERSE A CAPUA. INFINE INFORMIAMO GLI UTENTI CHE SONO ATTIVI I, VOUCHER TAXI GRATUITI PER DOCENTI E PERSONALE ATA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI DI. AL VIA IL PROGETTO SCHOOL RIDEGESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2021 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2021 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - 79_Alessio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Cantiere via di Torrevecchia altezza via Vallebona/via Lombroso, ripercussioni per la viabilità della zo… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2021 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità Cantiere via di Torrevecchia altezza via Vallebona/via Lombroso, ripercussioni per la viabilità della zona. -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 11 - 02 - 2021 ore 18:15

VIABILITÀ 11 FEBBRAIO 2021 ORE 18.05 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PIU' AVANTI TRA LAURENTINA E LA ROMA - FIUMICINO. IN ESTERNA FILE TRA ...

Lavori su via Mastro Gabriello e via Vincenzo Comparini: prorogati di un giorno i divieti di transito con modifiche viabilità

...Così il Presidente del XV Municipio Stefano Simonelli "Per quanto sopra - prosegue Simonelli - anche domani 12 febbraio 2021 saranno vigenti i divieti di transito e le modifiche alla viabilità ...

Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24 11 FEBBRAIO 2021 ORE 18.05 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PIU' AVANTI TRA LAURENTINA E LA- FIUMICINO. IN ESTERNA FILE TRA ......Così il Presidente del XV Municipio Stefano Simonelli "Per quanto sopra - prosegue Simonelli - anche domani 12 febbraio 2021 saranno vigenti i divieti di transito e le modifiche alla...