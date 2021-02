Valerio Massimo Manfredi trovato privo di sensi nella sua casa di Roma (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nel tardo pomeriggio dell’11 febbraio lo scrittore e storico Valerio Massimo Manfredi è stato trovato privo di sensi in un appartamento in via dei Vascellari a Roma insieme a una donna. Secondo le prime ipotesi riportate da Repubblica, i due sarebbero rimasti intossicati da una fuga di monossido di carbonio, forse per via di una perdita alla caldaia, ma gli accertamenti da parte della polizia sono tutt’ora in corso. Leggi su vanityfair (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nel tardo pomeriggio dell’11 febbraio lo scrittore e storico Valerio Massimo Manfredi è stato trovato privo di sensi in un appartamento in via dei Vascellari a Roma insieme a una donna. Secondo le prime ipotesi riportate da Repubblica, i due sarebbero rimasti intossicati da una fuga di monossido di carbonio, forse per via di una perdita alla caldaia, ma gli accertamenti da parte della polizia sono tutt’ora in corso.

