Sofia Goggia: “Il più delle volte quando ti rompi c’è un perché. Mi metto in tiro quando…” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ai microfoni di Elle Sofia Goggia ha parlato di cadute, di come ci si rialza e del difficile equilibrio da inseguire. Sempre con determinazione. Mai con paura. "Il braccio rotto della scorsa stagione? Non è un caso. È stata una via d'uscita facile da una condizione personale che non andava. quando ti rompi, il più delle volte c'è un perché. Ma quando mi danno per finita, reagisco, rinasco. Io una fenice? No, sono solo di Bergamo. Noi bergamaschi non ci tiriamo indietro, siamo sempre pronti a rialzarci dopo una sconfitta, a lavorare per ribaltare il dolore con umiltà. La resilienza è la sostanza di cui siamo fatti. L'abbiamo dimostrato nella prima ondata di covid", racconta con la sua grinta la sciatrice italiana.La femminilità di ... Leggi su golssip (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ai microfoni di Elleha parlato di cadute, di come ci si rialza e del difficile equilibrio da inseguire. Sempre con determinazione. Mai con paura. "Il braccio rotto della scorsa stagione? Non è un caso. È stata una via d'uscita facile da una condizione personale che non andava.ti, il piùc'è un. Mami danno per finita, reagisco, rinasco. Io una fenice? No, sono solo di Bergamo. Noi bergamaschi non ci tiriamo indietro, siamo sempre pronti a rialzarci dopo una sconfitta, a lavorare per ribaltare il dolore con umiltà. La resilienza è la sostanza di cui siamo fatti. L'abbiamo dimostrato nella prima ondata di covid", racconta con la sua grinta la sciatrice italiana.La femminilità di ...

Coninews : Lontana dalle piste ma presente con il cuore. Sofia #Goggia farà il tifo per le sue compagne di squadra da casa. ??… - aleandreotti : Qualche giorno fa Mattarella ha chiamato Sofia Goggia al telefono. La Sofi nazionale ha riattaccato più volte crede… - antonio_bonini : Tutto ampiamente previsto ai #campionatimondialidiscialpino Senza Sofia Goggia all'Italia toccano le briciole. - zazoomblog : Sofia Goggia attaccava il telefono in faccia al Quirinale pensava fosse un call center - #Sofia #Goggia #attaccava… - napolista : Sofia #Goggia attaccava il telefono in faccia al Quirinale, pensava fosse un call center Repubblica racconta che è… -