Scimmia va dal parrucchiere e si rifà il look | video (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una scimmietta davvero raffinata che sta facendo il giro dei social media: aspetta pazientemente che il parrucchiere finisca di tagliarle i capelli. Rimane immobile e si gode il momento: socchiude gli occhi come se si stesse addormentando. Anche per questa scimmietta il parrucchiere è un momento di puro relax! Guarda tutti i video divertenti Gatto Scimmia video NoneScimmia Pulizie NoneScimmia Pulcino None Leggi su panorama (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una scimmietta davvero raffinata che sta facendo il giro dei social media: aspetta pazientemente che ilfinisca di tagliarle i capelli. Rimane immobile e si gode il momento: socchiude gli occhi come se si stesse addormentando. Anche per questa scimmietta ilè un momento di puro relax! Guarda tutti idivertenti GattoNonePulizie NonePulcino None

di_scimmia : @BrunoRecovey Infastidito dal manganello? No, figurati. Reputo solo sfigati quelli come te ne hanno bisogno ??????? - Marsiga : @ackvles In quel Sanremo mi ha cambiata la vita, dal maglione arancione, poi celeste e poi vestito da scimmia, con… - ceofMayoralismo : Lo show per aver vinto un set, è scappata una scimmia dal circo?? #AusOpen - Zorbathesnail : @zorash5 @EntropicBazaar Ok, vai a piangere dalla mamma quando ti renderai conto che non hai amici e nessuna vuole… - martina16153059 : Chi continua a volerlo dentro la Casa, non é diverso dal GF. Perché lui non sa, ma vorrebbe sapere. Se sapesse, usc… -