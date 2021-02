Sanremo 2021 | la smentita di Amadeus | “No a Diletta | Georgina e a Lady Morata”

(Di giovedì 11 febbraio 2021)smentisce una possibile presenza diLeotta,Rodriguez e Alice Campello (web influencer e moglie di Alvaro) sul palco dell’Ariston. Il padrone di casa diha messo infatti a tacere i gossip delle ultime settimane: “Sono nomi non veri, mai presi in considerazione”. Ciò che è certo è chesarà affiancato da Naomi Campbell,Elodie e Matilda De Angelis. Una novità contraddistinguerà questo Festival da quello passato: le vallette a sera passeranno da due a una. “Quest’anno avremo una donna a sera ma altre presenze sul palco. Donne che entreranno e racconteranno aspetti del panorama femminile”, ha dichiarato il presentatore, che non nasconde poi l’intenzione di invitare Alessia Bonari: “L’infermiera diventata simbolo che a ...

Corriere : Alessia Bonari, l’infermiera simbolo del Covid ospite a Sanremo 2021. I nomi - IlContiAndrea : Ad un primo ascolto dei brani di #Sanremo2021 ecco le prime impressioni. Almeno 4 sono favorite ma ce n’è una... E… - OndeFunky : Quest'anno mi sono divertita a dare i voti, anche se è stato molto difficile. Solo un 10, ma leggendo capirete il p… - Sanremo_2021 : 'Strappami la testa dalle nuvole poi nascondimi,pregami,buttami,accendimi,ascoltami,arrenditi,eliminami ma ricorda… - ma_mele : RT @Zbarskij: +++MARIO DRAGHI HA VINTO IL FESTIVAL DI SANREMO 2021+++ -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

Siamo ormai agli sgoccioli di questa stagione della fiction che terminerà l'11 marzo prossimo slittando di una settimana per lasciare il posto a, e questo significa che presto tutti i ..., le pagelle delle canzoni Il Festival dientra nel vivo. La kermesse, giunta alla sua 71esima edizione, si svolgerà dal 2 al 6 marzo, con la conduzione di Amadeus, affiancato ...Il pilota spagnolo Fernando Alonso è stato investito mentre andava in bicicletta in Svizzera, vicino Lugano, come confermato dal Team Alpine di Formula 1.Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Amadeus, conduttore e direttore artistico di Sanremo, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Zlatan Ibrahimovic, ...