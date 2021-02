Pci, ho letto il libro di Flores e Gozzini e vi dico qual è l’errore più imperdonabile di Togliatti (Di giovedì 11 febbraio 2021) A cento anni dal Congresso di Livorno, Marcello Flores e Giovanni Gozzini hanno ricostruito la nascita del PCI nel libro Il vento della rivoluzione (editore Laterza, pagine 251, euro 24). La tesi di fondo è che se non vi fosse stata la rivoluzione sovietica nel 1917 non avremmo avuto, in Italia, la scissione del PSI né la nascita di un partito comunista e le violente polemiche fra comunisti e socialisti. Del resto, la violenza è il connotato di base della rivoluzione sovietica. Lo stesso Palmiro Togliatti, come membro autorevole del Comintern, si rende complice delle “purghe staliniane”, fino a condannare a morte anche numerosi suoi “compagni”, comunisti e socialisti fuggiti dall’Italia per sottrarsi alla persecuzione del regime fascista. Ma quel che colpisce in Togliatti, a mio parere, è la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) A cento anni dal Congresso di Livorno, Marcelloe Giovannihanno ricostruito la nascita del PCI nelIl vento della rivoluzione (editore Laterza, pagine 251, euro 24). La tesi di fondo è che se non vi fosse stata la rivoluzione sovietica nel 1917 non avremmo avuto, in Italia, la scissione del PSI né la nascita di un partito comunista e le violente polemiche fra comunisti e socialisti. Del resto, la violenza è il connotato di base della rivoluzione sovietica. Lo stesso Palmiro, come membro autorevole del Comintern, si rende complice delle “purghe staliniane”, fino a condannare a morte anche numerosi suoi “compagni”, comunisti e socialisti fuggiti dall’Italia per sottrarsi alla persecuzione del regime fascista. Ma quel che colpisce in, a mio parere, è la ...

ilfattoblog : L'errore più imperdonabile di Togliatti [LEGGI] #Concordato #Pci - sadecesen_2016 : @Rinaldi_euro Orlando ha letto solo il manifesto del PCI e non lo ha nemmeno capito. - giovannicoviel1 : Dopo aver letto il libro “Il nostro PCI” di Fabrizio Rondolino ho capito che #Zingaretti non c’entra nulla con in i… - Pci_Paris_Idf : #stoptransfertCHU #hopitalpublic #personnelsoignant #debatCHUNantes Ancora la #manifestazione contro lo spostamento… - Pci_Paris_Idf : #Manifestazione a #Nantes contro il progetto del nuovo #ospedale, che, in piena #pandemia, avrebbe come conseguenza… -