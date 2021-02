Patruno a Oggi: “Hanno scoperto l’assassino di Tenco e presto si saprà il nome” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dagopsia riporta alcune anticipazioni di un pezzo che sarà pubblicato domani su Oggi e che potrebbe finalmente risolvere il giallo della morte di Luigi Tenco dopo 54 anni. Lino Patruno grande amico del cantautore genovese ha dichiarato «Ho saputo che un ricercatore, il quale ha dedicato parte della sua vita a studiare meticolosamente la vita e la morte di Tenco, pubblicando già diversi libri, ha scoperto chi è l’assassino e presto ne renderà pubblico il nome». Patruno non crede al suicidio, non era compatibile con la vera natura di Tenco «Io Luigi lo conoscevo benissimo: era un giovane allegro e solare; quell’immagine da depresso cronico gli è stata cucita addosso dopo, per giustificare la tesi del suicidio». Ci ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dagopsia riporta alcune anticipazioni di un pezzo che sarà pubblicato domani sue che potrebbe finalmente risolvere il giallo della morte di Luigidopo 54 anni. Linogrande amico del cantautore genovese ha dichiarato «Ho saputo che un ricercatore, il quale ha dedicato parte della sua vita a studiare meticolosamente la vita e la morte di, pubblicando già diversi libri, hachi ène renderà pubblico il».non crede al suicidio, non era compatibile con la vera natura di«Io Luigi lo conoscevo benissimo: era un giovane allegro e solare; quell’immagine da depresso cronico gli è stata cucita addosso dopo, per giustificare la tesi del suicidio». Ci ...

