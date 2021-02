Napoli, de Magistris controcorrente: “Le scuole restano aperte, vogliamo prima dati certi” (Di giovedì 11 febbraio 2021) A Napoli le scuole resteranno aperte. Il Comune, infatti, non prenderà alcuna decisione senza prima visionare i dati di ognuno dei circa 600 plessi scolastici distribuiti su tutto il territorio cittadino. Soltanto qualche giorno fa l’Unità di Crisi regionale aveva invitato i sindaci a valutare la sospensione della didattica in presenza per via del “costante e crescente L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Aleresteranno. Il Comune, infatti, non prenderà alcuna decisione senzavisionare idi ognuno dei circa 600 plessi scolastici distribuiti su tutto il territorio cittadino. Soltanto qualche giorno fa l’Unità di Crisi regionale aveva invitato i sindaci a valutare la sospensione della didattica in presenza per via del “costante e crescente L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

rep_napoli : Scuola, de Magistris contro De Luca: 'Sulle chiusure interverremo solo dove necessario' [di Anna Laura de Rosa] [ag… - rep_napoli : Napoli, il Comune contrario alla chiusura delle scuole. De Magistris: 'Interverremo solo dove necessario' [di Anna… - gennaroespo68 : In questa condizione intravediamo una fitta nebbia su Napoli che difficilmente potrà partorire qualcosa di buono pe… - giomo2 : RT @globalistIT: Fin quando ci sarà zona gialla, un po' meno in zona arancione, la gente per strada si vedrà perché è legittimo. La sua ve… - globalistIT : Fin quando ci sarà zona gialla, un po' meno in zona arancione, la gente per strada si vedrà perché è legittimo. La… -