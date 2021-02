Ministri dell’esecutivo Draghi, chi sono i più papabili? (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Presidente incaricato Mario Draghi venerdì presenterà a Mattarella la lista dei Ministri che comporranno il nuovo esecutivo, ecco i nomi più probabili L’attesa per i nuovi Ministri scelti da Draghi per formare la nuova squadra di Governo potrebbe giungere al capolinea già domani. Venerdì infatti il Presidente del Consiglio incaricato potrebbe recarsi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sciogliere la riserva. I nomi del nuovo esecutivo verranno così scelti da Mario Draghi in sinergia con il Capo dello Stato. Sarà comunque un Governo ibrido, un misto tra un esecutivo tecnico e uno politico, non è ancora chiaro però se la nuova squadra si formerà nel solco della continuità politica con il precedente Governo oppure segnerà una svolta dalla precedente politica del Conte bis. Si ... Leggi su zon (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Presidente incaricato Mariovenerdì presenterà a Mattarella la lista deiche comporranno il nuovo esecutivo, ecco i nomi più probabili L’attesa per i nuoviscelti daper formare la nuova squadra di Governo potrebbe giungere al capolinea già domani. Venerdì infatti il Presidente del Consiglio incaricato potrebbe recarsi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sciogliere la riserva. I nomi del nuovo esecutivo verranno così scelti da Marioin sinergia con il Capo dello Stato. Sarà comunque un Governo ibrido, un misto tra un esecutivo tecnico e uno politico, non è ancora chiaro però se la nuova squadra si formerà nel solco della continuità politica con il precedente Governo oppure segnerà una svolta dalla precedente politica del Conte bis. Si ...

fisco24_info : Venerdì l'ora X del governo Draghi, risiko ministri: AGI – “Siamo tutti al buio...”. I partiti che puntano a sosten… - INGFiore2 : RT @elleci42: Perché dopo il “trionfo” dell'incompetenza non passare attraverso la catarsi di un esecutivo di ministri che non sono dei par… - roberto2_lamela : RT @elleci42: Perché dopo il “trionfo” dell'incompetenza non passare attraverso la catarsi di un esecutivo di ministri che non sono dei par… - Agricolturabio1 : RT @elleci42: Perché dopo il “trionfo” dell'incompetenza non passare attraverso la catarsi di un esecutivo di ministri che non sono dei par… - elleci42 : Perché dopo il “trionfo” dell'incompetenza non passare attraverso la catarsi di un esecutivo di ministri che non so… -

Ultime Notizie dalla rete : Ministri dell’esecutivo Draghi, i ministri possibili per la squadra di governo (con tante donne) Corriere della Sera