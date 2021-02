Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini: “E’ stata una violenza” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf vip, Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini, il cantautore è furioso: ecco come replica alle critiche sui social. Gf vip, Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini: flirt o non flirt? L’intervento del cantante nel reality ha suscitato la bufera, ecco come risponde l’uomo. L’incontro tra a conduttrice e l’artista fuori dalla Casa di Cinecittà Leggi su youmovies (Di giovedì 11 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf vip,, il cantautore è furioso: ecco come replica alle critiche sui social. Gf vip,: flirt o non flirt? L’intervento del cantante nel reality ha suscitato la bufera, ecco come risponde l’uomo. L’incontro tra a conduttrice e l’artista fuori dalla Casa di Cinecittà

GrandeFratello : 21 nomination affrontate col sorriso... ma anche una donna forte come Maria Teresa ha dei momenti di cedimento dava… - Lotus3Patrizia3 : RT @b3atrixkidd0: “Nomino Maria Teresa perché al gioco dell’acqua in bocca rideva troppo e mi ha fatto perdere con Zenga” gli ho trovato un… - RutaAllTheWay : RT @_nb_aa: Maria Teresa è ambigua a volte ed io sono la prima ad ammetterlo ma non ho MAI messo in dubbio il bene che prova per Stefania e… - ValeriaRenzo : RT @GiadaGummy: TOMMAS HA VERAMENTE CONVINTO GLI AUTORI A LEGARE MARIA TERESA AD UNA RUOTA E FARLA GIRARE A TESTA IN GIÙ ALLE 01:31 #TZLAT… - augustafontana : #gfvip Maria Teresa è insopportabile, ogni aereo che arriva anche se non è per lei fa tutte le scene, neanche fosse una quindicenne... -