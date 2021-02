L’economia europea ritornerà ai livelli pre-Covid nel 2021, l’Italia neanche nel 2022 (Di giovedì 11 febbraio 2021) La recessione nel 2020 non è stata così profonda come previsto. E grazie ai vaccini, la Commissione Ue prevede che gran parte delL’economia europea tornerà ai livelli pre-crisi già quest’anno, «anche se la crescita nel 2021 dovrebbe essere leggermente inferiore alle previsioni precedenti», dice il Commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni presentando le previsioni d’inverno. Ma ci saranno differenze notevoli tra i Paesi. Con l’Italia che nel 2021 crescerà solo del 3,4%, rispetto al 4,1% delle previsioni d’autunno. E per il nostro Paese non basterà neanche il 2022 per la ripresa totale. Anche se – specifica Gentiloni – queste stime non tengono conto degli effetti economici del Next Generation Eu, che potrebbe dare una spinta al Pil fino al ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 11 febbraio 2021) La recessione nel 2020 non è stata così profonda come previsto. E grazie ai vaccini, la Commissione Ue prevede che gran parte deltornerà aipre-crisi già quest’anno, «anche se la crescita neldovrebbe essere leggermente inferiore alle previsioni precedenti», dice il Commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni presentando le previsioni d’inverno. Ma ci saranno differenze notevoli tra i Paesi. Conche nelcrescerà solo del 3,4%, rispetto al 4,1% delle previsioni d’autunno. E per il nostro Paese non basteràilper la ripresa totale. Anche se – specifica Gentiloni – queste stime non tengono conto degli effetti economici del Next Generation Eu, che potrebbe dare una spinta al Pil fino al ...

