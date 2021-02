Infortunio bruttissimo in Portogallo: i calciatori spingono a mano l’ambulanza [VIDEO] (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nel corso della semifinale di andata della Coppa portoghese tra Porto e Braga si è verificato un episodio veramente incredibile. Nel dettaglio i calciatori sono stati costretti a spingere un’ambulanza fuori dal campo, intervenuta per soccorrere il difensore del Braga David Carmo. Il mezzo non è riuscito a ripartire ed è stato necessario l’intervento dei calciatori. L’episodio ha portato addirittura 12 minuti di recupero, il Porto ha dovuto fare i conti con una seconda espulsione ed il gol del pareggio. Per la cronaca la partita si è conclusa sul risultato di 1-1. L’episodio durante Porto-Braga Sul risultato di 1-0 per il Porto, il calciatore Carmo ha tentato un intervento disperato per salvare il risultato. I calciatori hanno chiesto l’intervento dello staff ed è sembrata subito chiara la gravità dell’Infortunio. Dopo ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nel corso della semifinale di andata della Coppa portoghese tra Porto e Braga si è verificato un episodio veramente incredibile. Nel dettaglio isono stati costretti a spingere un’ambulanza fuori dal campo, intervenuta per soccorrere il difensore del Braga David Carmo. Il mezzo non è riuscito a ripartire ed è stato necessario l’intervento dei. L’episodio ha portato addirittura 12 minuti di recupero, il Porto ha dovuto fare i conti con una seconda espulsione ed il gol del pareggio. Per la cronaca la partita si è conclusa sul risultato di 1-1. L’episodio durante Porto-Braga Sul risultato di 1-0 per il Porto, il calciatore Carmo ha tentato un intervento disperato per salvare il risultato. Ihanno chiesto l’intervento dello staff ed è sembrata subito chiara la gravità dell’. Dopo ...

