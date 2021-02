Il trasporto del futuro? Milano-Malpensa in due minuti a bordo di una pallottola fluttuante. A Las Vegas i primi test della Virgin Hyperloop (Di giovedì 11 febbraio 2021) Invece che sull’aereo o sui treni ad alta velocità, potremo viaggiare a bordo di una pallottola a lievitazione magnetica, che si sposta dentro un tubo sotto vuoto alla velocità di 1.200 chilometri all’ora. Sembra una scena tratta da un film di fantascienza, è in realtà un progetto del 2014 su cui l’impreditore Elon Musk ha deciso di investire nel 2014 nell’azienda Virgin Hyperloop. E, da quando a lavorarci come amministratore delegato è Jay Walder, la visione ha contorni di realtà. A contribuire al progetto, anche l’investitore romano Paolo Barletta che, intervistato dal Corriere della Sera, pronostica: “Da noi inizieremo, e parlo del 2030 o giù di lì, con tratte brevi: Milano-Malpensa e Roma-Fiumicino da percorrere in meno di 2 minuti. Poi il progetto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Invece che sull’aereo o sui treni ad alta velocità, potremo viaggiare adi unaa lievitazione magnetica, che si sposta dentro un tubo sotto vuoto alla velocità di 1.200 chilometri all’ora. Sembra una scena tratta da un film di fantascienza, è in realtà un progetto del 2014 su cui l’impreditore Elon Musk ha deciso di investire nel 2014 nell’azienda. E, da quando a lavorarci come amministratore delegato è Jay Walder, la visione ha contorni di realtà. A contribuire al progetto, anche l’investitore romano Paolo Barletta che, intervistato dal CorriereSera, pronostica: “Da noi inizieremo, e parlo del 2030 o giù di lì, con tratte brevi:e Roma-Fiumicino da percorrere in meno di 2. Poi il progetto ...

