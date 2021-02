Grande Fratello Vip | Ho bisogno di più attenzioni Il confronto finale tra Pierpaolo e Giulia

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Nella casa delVip 5, oggi 11 febbraio 2021, è andata in scena la soap opera con protagonistiSalemi ePretelli. Voi direte, ma qual è la novità? In effetti, dopo settimane diintesa, i due ragazzi hanno cominciato ad avere molti screzi nelle ultime due settimane, anche se alla fine si è sempre risolto tutto, o quasi. La gelosia di, i continui scontri dicon Dayane Mello, ma soprattutto con Tommaso Zorzi e infine con Stefania Orlando, hanno contribuito a destabilizzare il rapporto, con momenti di tensione e qualche dubbio. IltraSalemi ePretelli Nel tardo pomeriggio si è consumato nell'area giardino del GF ...

Tommaso Zorzi,successo con la seconda puntata del Late Show: ' Boom di ascolti '. Già con la prima puntata, andata in onda due settimane fa, l'influencer milanese aveva fatto incetta di pubblico. Poi lo stop ...Le urla fuori dalla Casa delVip stanno mettendo in crisi Pierpaolo Pretelli . Dopo avere tirato in ballo il figlio, questa volta la famosa signora che campeggia dietro le mura ha tirato in ballo Abraham Garcia , ...Al Grande Fratello Vip si odono spesso urla esterne al perimetro della casa; alcune volte queste urla vengono pronunciate dai fan con l’intento di seminare zizzania tra i concorrenti della casa, altre ...Intervistato dal settimanale "Nuovo", Alessandro Meluzzi parla del "Grande Fratello Vip" prendendo le difese di Alda D'Eusanio dopo le ultime dichiarazioni ...