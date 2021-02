Governo, via al voto su Rousseau: scoppia la polemica sul quesito (Di giovedì 11 febbraio 2021) Alfie Borromeo Ha preso il via alle 10 di oggi, giovedì 11 febbraio, la votazione sulla piattaforma Rousseau per gli iscritti al Movimento 5 stelle chiamati a scegliere tra l’adesione o meno al Governo di Mario Draghi. Il voto sarà possibile fino alle 18 e i risultati, come si legge sul blog delle Stelle, “saranno pubblicati dopo le ore 19”. Questo è il testo del quesito apparso sulla piattaforma di voto online: “Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un Governo tecnico-politico che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?”. polemica sul quesito: “È manipolatorio” Sul Blog delle stelle, ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 11 febbraio 2021) Alfie Borromeo Ha preso il via alle 10 di oggi, giovedì 11 febbraio, la votazione sulla piattaformaper gli iscritti al Movimento 5 stelle chiamati a scegliere tra l’adesione o meno aldi Mario Draghi. Ilsarà possibile fino alle 18 e i risultati, come si legge sul blog delle Stelle, “saranno pubblicati dopo le ore 19”. Questo è il testo delapparso sulla piattaforma dionline: “Sei d’accordo che il MoVimento sostenga untecnico-politico che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?”.sul: “È manipolatorio” Sul Blog delle stelle, ...

