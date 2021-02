Effetto Draghi sui titoli di Stato, Btp per la prima volta sotto allo 0,50% e nuovi record in asta (Di giovedì 11 febbraio 2021) Per gli esperti, il buon andamento della carta italiana potrebbe proseguire anche nelle prossime sedute Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 11 febbraio 2021) Per gli esperti, il buon andamento della carta italiana potrebbe proseguire anche nelle prossime sedute

AndreaOrlandosp : Un primo effetto l’incarico a Draghi l’ha avuto. Salvini è diventato europeista in 24 h. - CarloCalenda : Un sostegno largo a #Draghi avrebbe anche un effetto di pacificazione, che non vuol dire annullare le differenze ma… - sole24ore : C’è spread e spread. Quale è quello giusto per misurare l’effetto Draghi? - Antonio24120145 : RT @iltrumpo: Ok, con Conte lo spread era passato da 237 a 105 e stampa e TV non si sono strappati i capelli dall’entusiasmo, mentre se lo… - MariachiIam : RT @datecivoce: Presidente Draghi il mio non è un appello, ma una verifica dei fatti: la crisi ha avuto un effetto devastante sull'occupazi… -