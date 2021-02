Ecco chi sono i superdiffusori (Di giovedì 11 febbraio 2021) AGI - Tra i fattori che contribuiscono a rendere una persona in grado di trasmettere l'infezione a un numero significativamente più elevato di individui rientrano l'obesità, l'anzianità e il livello di carica virale. A questo risultato giunge uno studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, condotto dagli scienziati della Tulane University, dell'Università di Harvard, del Massachusetts Institute of Technology (MIT) e del Massachusetts General Hospital, che hanno analizzato la capacità di emettere aerosol. "Il volume e la quantità di particelle emesse - afferma Chad Roy della Tulane University - variano notevolmente tra i soggetti". Il team ha utilizzato i dati ottenuti da un'indagine osservazionale su 194 persone sane e da una ricerca sperimentale su primati non umani positivi all'infezione. "Abbiamo scoperto che gli individui anziani con alti ... Leggi su agi (Di giovedì 11 febbraio 2021) AGI - Tra i fattori che contribuiscono a rendere una persona in grado di trasmettere l'infezione a un numero significativamente più elevato di individui rientrano l'obesità, l'anzianità e il livello di carica virale. A questo risultato giunge uno studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, condotto dagli scienziati della Tulane University, dell'Università di Harvard, del Massachusetts Institute of Technology (MIT) e del Massachusetts General Hospital, che hanno analizzato la capacità di emettere aerosol. "Il volume e la quantità di particelle emesse - afferma Chad Roy della Tulane University - variano notevolmente tra i soggetti". Il team ha utilizzato i dati ottenuti da un'indagine osservazionale su 194 persone sane e da una ricerca sperimentale su primati non umani positivi all'infezione. "Abbiamo scoperto che gli individui anziani con alti ...

