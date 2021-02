Covid, Formigli a PiazzaPulita: 'Secondo l'Iss la variante inglese in Italia è nel 20% dei casi positivi' (Di giovedì 11 febbraio 2021) 'Da un'analisi coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità emerge che la variante inglese è ampiamente diffusa in Italia . La Germania e la Francia hanno un tasso di circa il 18/20% di presenza tra i ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 febbraio 2021) 'Da un'analisi coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità emerge che laè ampiamente diffusa in. La Germania e la Francia hanno un tasso di circa il 18/20% di presenza tra i ...

PiazzapulitaLA7 : ++ “Secondo l’Iss la variante inglese in Italia è nel 20% dei casi Covid” ++ L'anticipazione riferita da… - RobertoZucchi11 : RT @mgmaglie: Ancora Formigli a @PiazzapulitaLA7 #priceless. Dice: Salvini non si faceva fotografare da un anno con Berlusconi Infatti Berl… - fvecchioli : RT @mgmaglie: Ancora Formigli a @PiazzapulitaLA7 #priceless. Dice: Salvini non si faceva fotografare da un anno con Berlusconi Infatti Berl… - erpedrini : RT @mgmaglie: Ancora Formigli a @PiazzapulitaLA7 #priceless. Dice: Salvini non si faceva fotografare da un anno con Berlusconi Infatti Berl… - evelynbani : RT @mgmaglie: Ancora Formigli a @PiazzapulitaLA7 #priceless. Dice: Salvini non si faceva fotografare da un anno con Berlusconi Infatti Berl… -