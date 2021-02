Covid | 15 146 casi e 391 morti | il bollettino dell’11 febbraio 2021

(Di giovedì 11 febbraio 2021)Italia,oggi 11, contagi, guariti Ultime 24 ore Nuovi: 15.146 Decessi: 391 Tamponi effettuati: 292.533 Terapie intensive: -2 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 405.019totali: 2.683.403 Decessi: 92.729 Guariti: 2.185.655 Secondo ildi oggi, giovedì 11, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 15.146 i nuovi, contro i 12.956 di ieri, e 391 i(ieri erano stati 336), a fronte di 292.533 tamponi effettuati (ieri erano stati 310.994). Il tasso di positività risale al 5,17 per cento rispetto al 4,1% di ieri. Le persone attualmente positive al ...

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 231.415 casi di positività, 1.345 in più rispetto a ieri, su un totale di 27.703 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 15.146 su 292.533 tamponi