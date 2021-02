Cosa possiamo imparare dal caso GameStop

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Duemila per cento, è questo l’aumento del valore in borsa del titolonei 23 giorni tra il 4 ed il 27 Gennaio 2021. Per dare un termine di paragone, il valore in borsa dell’azienda farmaceutica Pfizer, che per prima ha brevettato un vaccino contro il Covid, è aumentato “solo” del 55% in 9 mesi. Chi non conosce questo nome penserà, a ragion veduta, cheè l’azienda che ha lanciato il prodotto più rivoluzionario dell’ultimo decennio oppure ha brevettato il più efficace dei vaccini contro il Covid. Niente di tutto ciò.non è altro che una catena di negozi che vende videogiochi per consolle (quali Playstation e Nintendo), settore tra l’altra in fortissima crisi negli ultimi anni.ha portato, dunque, a questa crescita senza precedenti? È necessario fare un passo indietro per chiarire alcuni ...