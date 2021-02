Chi l’ha visto, Federica Sciarelli sbotta in diretta: “Spero che la canna gli sia andata di traverso” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Federica Sciarelli sbotta in diretta a Chi l’ha visto. È successo durante l’ultima puntata della trasmissione di Rai 3: la conduttrice e giornalista romana ha lanciato un collegamento con Foggia, per approfondire la scomparsa di Marco Ferrazzano, il 29enne di cui non si hanno più notizie dal 22 gennaio. Una volta chiuso il collegamento, è sbottata: “Spero che la canna gli sia andata di traverso“. Il caso di Marco è molto delicato. Del giovane si sono perse le tracce lo scorso 22 gennaio, quando è uscito di casa senza farvi più ritorno. Della sua scomparsa si sta occupando anche la trasmissione Chi l’ha visto, che ieri ha dedicato un lungo spazio al suo caso. Quando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021)ina Chi. È successo durante l’ultima puntata della trasmissione di Rai 3: la conduttrice e giornalista romana ha lanciato un collegamento con Foggia, per approfondire la scomparsa di Marco Ferrazzano, il 29enne di cui non si hanno più notizie dal 22 gennaio. Una volta chiuso il collegamento, èta: “che lagli siadi“. Il caso di Marco è molto delicato. Del giovane si sono perse le tracce lo scorso 22 gennaio, quando è uscito di casa senza farvi più ritorno. Della sua scomparsa si sta occupando anche la trasmissione Chi, che ieri ha dedicato un lungo spazio al suo caso. Quando ...

