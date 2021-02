CD Projekt RED: all’asta i codici sorgente (Di giovedì 11 febbraio 2021) Non c’è pace per CD Projekt RED: i codici sorgente di The Witcher 3, Thronebreaker e Cyberpunk 2077 sono all’asta, trapelato quello di Gwent Prosegue senza tregua la settimana no di CD Projekt RED, con l’asta dei codici sorgente dei loro principali giochi. Riassumendo brevemente la situazione attuale, l’intrusione esterna dagli hacker ha permesso a questi ultimi di appropriarsi di molti dati sensibili, comprese le versioni non compilate di The Witcher 3, Thronebreaker: The Witcher Tales e Cyberpunk 2077. Cosa più grave e preoccupante, anche la sicurezza dei dati dei dipendenti del team di sviluppo è stata compromessa. Naturalmente, c’è stata una richiesta di riscatto, ma la poca propensione di CDPR a negoziare ha portato alla comparsa dei codici ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 11 febbraio 2021) Non c’è pace per CDRED: idi The Witcher 3, Thronebreaker e Cyberpunk 2077 sono, trapelato quello di Gwent Prosegue senza tregua la settimana no di CDRED, con l’asta deidei loro principali giochi. Riassumendo brevemente la situazione attuale, l’intrusione esterna dagli hacker ha permesso a questi ultimi di appropriarsi di molti dati sensibili, comprese le versioni non compilate di The Witcher 3, Thronebreaker: The Witcher Tales e Cyberpunk 2077. Cosa più grave e preoccupante, anche la sicurezza dei dati dei dipendenti del team di sviluppo è stata compromessa. Naturalmente, c’è stata una richiesta di riscatto, ma la poca propensione di CDPR a negoziare ha portato alla comparsa dei...

