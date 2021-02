Benevento, i convocati di Inzaghi per Bologna: torna Hetemaj. C’è Gaich (Di giovedì 11 febbraio 2021) Benevento, ecco la lista dei 24 convocati di Filippo Inzaghi per la trasferta in programma sabato sera al Dall’Ara contro il Bologna Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 24 calciatori convocati per la gara di domani 12 febbraio, ore 20.45, presso lo stadio “R. Dall’Ara” contro il Bologna: PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. DIFENSORI: Caldirola, Glik, Tuia, Depaoli, Barba, Foulon, Pastina. CENTROCAMPISTI: Viola, Dabo, Tello, Hetemaj, R. Insigne, Schiattarella, . ATTACCANTI: Iago Falque, Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau, Moncini. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021), ecco la lista dei 24di Filippoper la trasferta in programma sabato sera al Dall’Ara contro ilAl termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippoha diramato l’elenco dei 24 calciatoriper la gara di domani 12 febbraio, ore 20.45, presso lo stadio “R. Dall’Ara” contro il: PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. DIFENSORI: Caldirola, Glik, Tuia, Depaoli, Barba, Foulon, Pastina. CENTROCAMPISTI: Viola, Dabo, Tello,, R. Insigne, Schiattarella, . ATTACCANTI: Iago Falque, Di Serio,, Caprari, Lapadula, Sau, Moncini. Leggi su Calcionews24.com

Al termine dell'odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l'elenco dei 24 calciatori convocati per la gara di domani 12 febbraio, ore 20.45, presso lo stadio 'R. Dall'Ara' contro il Bologna. L'ex allenatore dei rossoblù dovrà fare a meno di Improta e Ionita squalificati, più Letizia.

