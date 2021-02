Avanti un Altro torna e raddoppia in preserale e prima serata. La novità delle categorie (Di giovedì 11 febbraio 2021) Paolo Bonolis Il “salottino” di Avanti un Altro è pronto a riaccendersi. Il game show condotto da Paolo Bonolis, con la partecipazione di Luca Laurenti, tornerà nel preserale di Canale 5 – al posto di Caduta Libera – a partire da lunedì 8 marzo, con le puntate registrate dopo il Covid e non quelle interrotte a marzo 2020 (e, di fatto, mai andate in onda). La stagione del programma sarà inoltre caratterizzata dallo sbarco in prime time. Sempre a marzo, il venerdì sera della rete ammiraglia Mediaset tornerà infatti ad essere occupato da Bonolis con Avanti un Altro – Pure di Sera; sono previste dieci prime serate. Per far fronte ai nuovi appuntamenti, la produzione del game è alla ricerca di concorrenti. Insieme a loro, vengono aperte le porte – e questa è una novità nella formula di ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 11 febbraio 2021) Paolo Bonolis Il “salottino” diunè pronto a riaccendersi. Il game show condotto da Paolo Bonolis, con la partecipazione di Luca Laurenti, tornerà neldi Canale 5 – al posto di Caduta Libera – a partire da lunedì 8 marzo, con le puntate registrate dopo il Covid e non quelle interrotte a marzo 2020 (e, di fatto, mai andate in onda). La stagione del programma sarà inoltre caratterizzata dallo sbarco in prime time. Sempre a marzo, il venerdì sera della rete ammiraglia Mediaset tornerà infatti ad essere occupato da Bonolis conun– Pure di Sera; sono previste dieci prime serate. Per far fronte ai nuovi appuntamenti, la produzione del game è alla ricerca di concorrenti. Insieme a loro, vengono aperte le porte – e questa è unanella formula di ...

