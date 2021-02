Atalanta Napoli: i movimenti di Muriel e Zapata affondano Gattuso (Di giovedì 11 febbraio 2021) Atalanta Napoli ha consegnato la finale di Coppa Italia ai nerazzurri che hanno saputo capitalizzare i movimenti ad allargarsi di Zapata e MurielIl gap tra Atalanta e Napoli visto al Gewiss Stadium è stato ancora più netto di quanto non dica il risultato. Per quanto, ad un certo punto della ripresa, i partenopei fossero vicini addirittura alla rimonta, nel complesso la superiorità bergamasca è stata evidente, con ripetute occasioni da gol.Gasperini ha schierato i suoi praticamente con la stessa disposizione che già al San Paolo aveva seminato il panico. Muriel e Zapata, infatti, agivano piuttosto aperti, larghi e lontani tra di loro: pochissime volte li abbiamo visti vicini. Il centro dell’attacco era così riempito da Pessina (e a ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021)ha consegnato la finale di Coppa Italia ai nerazzurri che hanno saputo capitalizzare iad allargarsi diIl gap travisto al Gewiss Stadium è stato ancora più netto di quanto non dica il risultato. Per quanto, ad un certo punto della ripresa, i partenopei fossero vicini addirittura alla rimonta, nel complesso la superiorità bergamasca è stata evidente, con ripetute occasioni da gol.Gasperini ha schierato i suoi praticamente con la stessa disposizione che già al San Paolo aveva seminato il panico., infatti, agivano piuttosto aperti, larghi e lontani tra di loro: pochissime volte li abbiamo visti vicini. Il centro dell’attacco era così riempito da Pessina (e a ...

