Vaccini Veneto | dal 15 febbraio si dovrebbe partire con somministrazioni a docenti | prima infanzia

infoitinterno : Veneto, la mossa “autonomista” di Zaia: nuova ordinanza su bar e ristoranti e 1 milione di vaccini in più - LucaNard1 : @zaiapresidente @SkyTG24 Comprate o stringete accordi per lo Sputnik v, a breve l ema lo accetterà vista la mancanz… - IlSedutomulo : RT @repubblica: Vaccini, il Veneto tenta l’acquisto fai-da-te: “Ma sono troppo cari” - ZenatiDavide : Emilia Romagna come il Veneto: a caccia di vaccini senza Roma: di Benedetta Baiocchi – Ritardi, ricorsi, denunce. I… - lapiazzaweb : Arrivate e stoccate all’Ospedale dell’Angelo di #Mestre 20.400 dosi del terzo fornitore di #vaccini -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Veneto

E lasciando alle Regioni carta bianca per l'acquisto dei: alcune, comeo Emilia Romagna si stanno già portando avanti. L'AUTORE: Carlos Arija Garcia LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI DELL'...E proprio oggi abbiamo dato la disponibilità ad altre Regioni, tra cui il, di sondare insieme eventuali opportunità di forniture peranti Covid che dovessero essere disponibili; ...«Patente vaccinale per i lavoratori impiegati in discoteca e per gli operatori turistici e perché no anche per garantire l’accesso a un numero di giovani». Ma non solo anche «tamponi rapidi all’ingres ...Luca Zaia oggi, mercoledì 10 febbraio, terrà il consueto punto stampa con gli ultimi aggiornamenti sulla situazione Covid in Veneto.... Scopri di più ...