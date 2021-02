Vaccini anticovid in Lombardia: dal 18 febbraio prime somministrazioni agli over 80 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In alternativa, sarà possibile manifestare la propria adesione attraverso la piattaforma online dedicata alla campagna vaccinazionicovid.servizirl.it anche attraverso il supporto di un familiare. In ... Leggi su leccotoday (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In alternativa, sarà possibile manifestare la propria adesione attraverso la piattaforma online dedicata alla campagna vaccinazionicovid.servizirl.it anche attraverso il supporto di un familiare. In ...

SuperElis2 : RT @PonytaEle: Problema: non ci sono vaccini anticovid per under 16/18 Soluzione: ???? @comitatoliberta @Corvelva - ScrivoLibero : #Vaccini #antiCovid, superate le 100 mila prenotazioni in #Sicilia - - Telefriuli1 : - _A_mors : RT @EliseiNicole: L'intervista di Montanari rimossa da YouTube: il vaccino anticovid è una truffa, i vaccini aumentano le malattie - Movime… - DorianaLeonardo : RT @TgrMolise: La piattaforma per le #Vaccinazioni #Anticovid è on line. Lo ha detto il Presidente della #RegioneMolise. Ci sono già le pri… -