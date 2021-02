Traffico Roma del 10-02-2021 ore 07:30 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ventola che questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del Traffico Traffico indicato sostenuto interamente sulla rete viaria cittadina ci sono sulla Cassia 3 La Storta la Giustiniana sulla Flaminia tra labbro il video di Tor di Quinto sulla Salaria Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra la Prenestina il video con la Roma L’Aquila in con una minkia tratti in carreggiata interna tra la Casilina e l’uscita Ardeatina ci sono cose sul tratto Urbano della Roma Largo e lungo la diramazione Roma Sud rispettivamente da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est e da Torrenova al Raccordo in tangenziale che ho dentro la Salaria all’uscita Parioli ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ventola che questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità delindicato sostenuto interamente sulla rete viaria cittadina ci sono sulla Cassia 3 La Storta la Giustiniana sulla Flaminia tra labbro il video di Tor di Quinto sulla Salaria Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra la Prenestina il video con laL’Aquila in con una minkia tratti in carreggiata interna tra la Casilina e l’uscita Ardeatina ci sono cose sul tratto Urbano dellaLargo e lungo la diramazioneSud rispettivamente da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est e da Torrenova al Raccordo in tangenziale che ho dentro la Salaria all’uscita Parioli ...

virginiaraggi : Ancora pochi giorni e il cantiere di via IV Novembre, una delle strade più percorse del centro di Roma, sarà comple… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-02-2021 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2021 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : ??#treni - Linea Roma-Nettuno, traffico rallentato tra Aprilia e Campo di Carne per un inconveniente tecnico ad un p… - TIRegionale : #FL8 #RomaTermini #Nettuno e viceversa: traffico ferroviario rallentato tra #Aprilia e #CampodiCarne per un inconve… -