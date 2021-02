Salvini e Berlusconi, sostegno a Draghi senza porre veti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) AGI - Lega e Forza Italia sosterranno "con senso di responsabilità e senza porre alcun veto" la nascita del governo Draghi: è quanto è stato ribadito in un lungo e cordiale colloquio tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e quello forzista Silvio Berlusconi a Villa Grande, la nuova residenza romana del presidente di Forza Italia. I due leader si sono confrontati sulla situazione politica e sui contenuti delle proposte che sono state presentate al Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. "Salvini e Berlusconi - informa una nota - hanno ribadito la ferma volontà di dare un contributo, con senso di responsabilità e senza porre alcun veto, per risollevare il Paese da una gravissima crisi sanitaria, economica e sociale". Leggi su agi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) AGI - Lega e Forza Italia sosterranno "con senso di responsabilità e senzaalcun veto" la nascita del governo Draghi: è quanto è stato ribadito in un lungo e cordiale colloquio tra il leader del Carroccio, Matteo, e quello forzista Silvioa Villa Grande, la nuova residenza romana del presidente di Forza Italia. I due leader si sono confrontati sulla situazione politica e sui contenuti delle proposte che sono state presentate al Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. "- informa una nota - hanno ribadito la ferma volontà di dare un contributo, con senso di responsabilità e senzaalcun veto, per risollevare il Paese da una gravissima crisi sanitaria, economica e sociale".

