Rosalinda Cannavò e Dayane Mello dure su Maria Teresa Ruta: “Non serve piangere per le nomination, preferisco Tommaso” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si avvicina la finale del Grande Fratello Vip e la tensione è palpabile. Stanno venendo fuori strategie e giochetti per arrivare in finale, ognuno di loro, adesso, agogna la vittoria, chi per un motivo e chi per un altro. Alcuni rapporti si sono del tutto sgretolati; Giulia Salemi e Tommaso Zorzi sono ai ferri corti … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si avvicina la finale del Grande Fratello Vip e la tensione è palpabile. Stanno venendo fuori strategie e giochetti per arrivare in finale, ognuno di loro, adesso, agogna la vittoria, chi per un motivo e chi per un altro. Alcuni rapporti si sono del tutto sgretolati; Giulia Salemi eZorzi sono ai ferri corti … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Grande Fratello Vip, la confessione della madre di Andrea Zenga sul rapporto nato tra il figlio e Rosalinda Cannavò

Il legame nato al Grande Fratello Vip tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò ha attirato l'attenzione sia dei concorrenti sia dei telespettatori, che sperano di vedere nascere una nuova coppia nella Casa. Un avvicinamento sospetto che è stato commentato anche ...

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi: "Mi sentivo incompresa, Dayane è l'unica che ha avuto il coraggio di..."

Leggi anche Ecco perché Dayane Mello ha deciso di rimanere al Gf Vip, parla il fratello Juliano Al discorso si è poi aggiunta anche Rosalinda Cannavò che, dispiaciuta nel vedere Giulia ancora molto ...

