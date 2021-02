Recovery: ok definitivo del Pe a regolamento su governance (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le regole che governano il Recovery fund, il Recovery e Resilience Facility (Rrf). Il regolamento sugli obiettivi, il finanziamento e le regole di accesso al dispositivo europeo è stato approvato con una ampia maggioranza: 582 voti favorevoli, 40 voti contrari e 69 astensioni. Un “passo storico” una “opportunità unica da cogliere per cambiare le nostre economie per il bene di tutti i cittadini europei”: così ha commentato il commissario Ue per l’economia Paolo Gentiloni. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le regole che governano ilfund, ile Resilience Facility (Rrf). Ilsugli obiettivi, il finanziamento e le regole di accesso al dispositivo europeo è stato approvato con una ampia maggioranza: 582 voti favorevoli, 40 voti contrari e 69 astensioni. Un “passo storico” una “opportunità unica da cogliere per cambiare le nostre economie per il bene di tutti i cittadini europei”: così ha commentato il commissario Ue per l’economia Paolo Gentiloni.

