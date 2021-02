Recovery fund, via libera del Parlamento Ue al regolamento (con il sì della Lega) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Bruxelles, 10 feb – Via libera definitivo del Parlamento europeo al regolamento sul Recovery fund (con il sì della Lega). La governance per il dispositivo del piano Next Generation Eu, che assegna ai Paesi (pochi) sussidi e (tanti) prestiti, è stata approvata dall’EuroParlamento in sessione plenaria a Bruxelles. 582 i voti a favore, 40 i contrari e 69 gli astenuti. Lo ha annunciato il presidente David Sassoli. Tra i voti a favore si segnalano quelli della Lega. Un mese fa si era astenuta in Commissione sullo stesso provvedimento, ma ora – guardando al nascente governo Draghi in Italia – ha cambiato posizione. Von der Leyen e Gentiloni esultano per il sì al Recovery “Accolgo con favore il voto del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Bruxelles, 10 feb – Viadefinitivo deleuropeo alsul(con il sì). La governance per il dispositivo del piano Next Generation Eu, che assegna ai Paesi (pochi) sussidi e (tanti) prestiti, è stata approvata dall’Euroin sessione plenaria a Bruxelles. 582 i voti a favore, 40 i contrari e 69 gli astenuti. Lo ha annunciato il presidente David Sassoli. Tra i voti a favore si segnalano quelli. Un mese fa si era astenuta in Commissione sullo stesso provvedimento, ma ora – guardando al nascente governo Draghi in Italia – ha cambiato posizione. Von der Leyen e Gentiloni esultano per il sì al“Accolgo con favore il voto del ...

