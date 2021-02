R-Type Final 2: svelata la data d’uscita con un nuovo trailer (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nippon Ichi Software ha pubblicato sul suo canale YouTube ufficiale una nuovo trailer di R-Type Final 2 che svela la data d’uscita del gioco R-Type è una nota serie di sparatutto fantascientifici a scorrimento orizzontale nata originariamente con l’omonimo titolo arcade del 1987. Il prossimo capitolo della serie, R-Type Final 2, venne annunciato per la prima volta ad aprile di due anni fa, ma da allora non abbiamo avuto molte informazioni sul gioco. Per fortuna però la situazione è cambiata, dato che NIS ha pubblicato un nuovo trailer di R-Type Final 2 che ne svela la data d’uscita. Preparatevi ad affrontare orde aliene con ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nippon Ichi Software ha pubblicato sul suo canale YouTube ufficiale unadi R-2 che svela ladel gioco R-è una nota serie di sparatutto fantascientifici a scorrimento orizzontale nata originariamente con l’omonimo titolo arcade del 1987. Il prossimo capitolo della serie, R-2, venne annunciato per la prima volta ad aprile di due anni fa, ma da allora non abbiamo avuto molte informazioni sul gioco. Per fortuna però la situazione è cambiata, dato che NIS ha pubblicato undi R-2 che ne svela la. Preparatevi ad affrontare orde aliene con ...

