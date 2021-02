“Prego?!”: imprevisto durante la scelta. UeD, momento fatidico rovinato. Anche Maria De Filippi non poteva crederci (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A Uomini e Donne è arrivato il momento della scelta da parte Davide Donadei. Il tronista deve scegliere tra Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore dopo un percorso durato cinque mesi. La puntata avrà inizio con la visione in studio di due filmati che racchiudono i momenti più emozionati e sicuramente importanti del percorso di ognuna delle due corteggiatrici. Dopo le emozionanti immagini, arriva il momento tanto atteso. Prima Davide Donadei ha spiegato a Beatrice il motivo per cui non l’ha scelta: “Questo percorso è iniziato cinque mesi fa e hai fatto parte de mio percorso da primo giorno. Ho conosciuto una persona incredibile. Mi sono piaciute e tue facce buffe, la tua sensibilità. Non so come spiegare perché non credo ci siano parole giuste. Forse non seguirò quello che è giusto per tante persone, ma sto cercando di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A Uomini e Donne è arrivato ildellada parte Davide Donadei. Il tronista deve scegliere tra Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore dopo un percorso durato cinque mesi. La puntata avrà inizio con la visione in studio di due filmati che racchiudono i momenti più emozionati e sicuramente importanti del percorso di ognuna delle due corteggiatrici. Dopo le emozionanti immagini, arriva iltanto atteso. Prima Davide Donadei ha spiegato a Beatrice il motivo per cui non l’ha: “Questo percorso è iniziato cinque mesi fa e hai fatto parte de mio percorso da primo giorno. Ho conosciuto una persona incredibile. Mi sono piaciute e tue facce buffe, la tua sensibilità. Non so come spiegare perché non credo ci siano parole giuste. Forse non seguirò quello che è giusto per tante persone, ma sto cercando di ...

