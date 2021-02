Oscar 2021: rivelate le shortlist di 9 categorie (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Gli Oscar 2021 hanno a lungo rischiato di essere annullati, ma fortunatamente, nonostante la pandemia, molti sono stati i prodotti di qualità ad essere rilasciati fino ad oggi e a meritarsi un posto durante la serata più scintillante di Hollywood. Questa notte sono state rilasciate le shortlist delle categorie in gara e non mancano certo titoli italiani, scopriamoli insieme Tanta Italia e tanta Mostra del Cinema di Venezia nelle shortlist rivelate questa notte per la corsa agli Oscar 21. Le nove categorie rivelate sono: Miglior Documentario, Miglior Cortometraggio Documentario, Miglior Film Straniero, Make-Up e Acconciatura, Miglior Colonna Sonora, Cortometraggio Animato, Cortometraggio Live-Action ed Effetti Visivi. Scopriamo ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Glihanno a lungo rischiato di essere annullati, ma fortunatamente, nonostante la pandemia, molti sono stati i prodotti di qualità ad essere rilasciati fino ad oggi e a meritarsi un posto durante la serata più scintillante di Hollywood. Questa notte sono state rilasciate ledellein gara e non mancano certo titoli italiani, scopriamoli insieme Tanta Italia e tanta Mostra del Cinema di Venezia nellequesta notte per la corsa agli21. Le novesono: Miglior Documentario, Miglior Cortometraggio Documentario, Miglior Film Straniero, Make-Up e Acconciatura, Miglior Colonna Sonora, Cortometraggio Animato, Cortometraggio Live-Action ed Effetti Visivi. Scopriamo ...

