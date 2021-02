Nuovo amore per Gigi D'Alessio? 'È una fan che ha 26 anni meno di lui' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A riportare l'indiscrezione è 'Il Mattino' secondo cui il cantante avrebbe già presentato la nuova compagna ai figli più grandi Leggi su today (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A riportare l'indiscrezione è 'Il Mattino' secondo cui il cantante avrebbe già presentato la nuova compagna ai figli più grandi

EstebanPerezsan : RT @GG7401: 'Quella ricerca dell'amore dentro le solitudini ..' .Un nuovo viaggio dentro la tua novela .Geniale maestro @EstebanPerezsan ??… - avv_procopio : RT @GabriellaGabry0: Uomo, chi è il 'bastardo' tra noi se abbandoni il tuo cane sul ciglio della strada e lo lasci morire? Mentre l'uomo pr… - Silvia56997551 : RT @GabriellaGabry0: Uomo, chi è il 'bastardo' tra noi se abbandoni il tuo cane sul ciglio della strada e lo lasci morire? Mentre l'uomo pr… - vantexiIe : amore si è risbottonata di nuovo il cardigan adesso mandali anche a cagare rosie fallo per me grz - mattia1971 : Semplici parole non lo possono spiegare...un amore... Hai preso la mia vita nelle tue mani hai creato tutto ciò che… -