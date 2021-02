Neymar ha perso la testa per Chiara Nasti: lei però lo snobba (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Chiara Nasti e Neymar prossima coppia? Si parla di un presunto flirt tra l’influencer di Napoli e l’attaccate Brasiliano del Paris Saint-Germain. Le indiscrezioni sulla loro relazione si leggono nell’ultimo numero della rivista Chi. Piccolo particolare: ma Neymar non era impegnato? >> Belen Rodriguez è incinta, la showgirl conferma i rumors: «Sento che sarà una bambina» Neymar ha perso la testa per Chiara Nasti, ma lei lo snobba La rivista Chi rilascia lacune informazioni su un presunto flirt tra l’influencer napoletana Chiara Nasti e Il calciatore brasiliano Neymar da Silva Santos Júnior. Non è la prima volta infatti che la bella Chiara ha a ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021)prossima coppia? Si parla di un presunto flirt tra l’influencer di Napoli e l’attaccate Brasiliano del Paris Saint-Germain. Le indiscrezioni sulla loro relazione si leggono nell’ultimo numero della rivista Chi. Piccolo particolare: manon era impegnato? >> Belen Rodriguez è incinta, la showgirl conferma i rumors: «Sento che sarà una bambina»halaper, ma lei loLa rivista Chi rilascia lacune informazioni su un presunto flirt tra l’influencer napoletanae Il calciatore brasilianoda Silva Santos Júnior. Non è la prima volta infatti che la bellaha a ...

