Formazioni ufficiali Reggina-Entella | Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ledi, match valido per il posticipo della ventiduesima giornata di. I calabresi hanno confermato di essere in crescita, allungando a tre la striscia di risultati utili positivi col pesantissimo blitz esterno messo a segno nel 2-0 contro il Pescara. I liguri hanno invece giocato in trasferta contro la Reggiana, ma è arrivata una sconfitta per 2-1: ladi Vivarini al momento è penultima con 17 punti. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 19:00 di mercoledì 10 febbraio. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti. Ecco le: (in attesa): (in attesa) SportFace.