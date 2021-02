Fisco | Tributaristi | stop applicazione ristori con codici Ateco discriminanti

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Labitalia) - "Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze sulle cause di esclusione didegli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per le attività produttive. Profonda amarezza da parte dell'Istituto nazionale(Int) circa la sola parziale disdegli isa per l'anno 2020, le proposte ministeriali presentante nell'apposita commissione ministeriale degli esperti erano già state bocciate dal vicepresidente nazionale Giorgio Del Ghingaro, rappresentante dell'Int in quel consesso". E' quanto si legge in una nota. L'Int, "in base all'elaborato della commissione fiscalità coordinata dal consigliere nazionale Giuseppe Zambon, ha chiesto e proposto l'su base volontaria e dell'invio per chi utilizzasse l'esclusione ...

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Tributaristi

InvestireOggi.it

Articoli correlati Legge di Bilancio: novità Bonus adeguamento ambienti di lavoro Lavoro, in arrivo incentivi giovani under 36 e donne over 50 nella Legge di Bilancio 2021, bene ...... le garanzie del cittadino/contribuente sono il limite di legge per il. Troppo spesso, per ... Pertanto, i colleghiche la citeranno nei loro ricorsi, si vedranno sicuramente opporre ...Sono già più di 150 gli iscritti al webinar con le novità della legge di bilancio si terrà on line sulla piattaforma Zoom lunedì 8 febbraio alle 9. Per partecipare al convegno di Confagricoltura basta ...L’attuale crisi di governo sta palatizzando il Paese, proprio in un momento difficile come quello che stiamo vivendo di questi mesi. Riccardo Alemanno, il presidente dell’Istituto Nazionale Tributaris ...