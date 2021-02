Covid Lombardia, oggi 1.849 contagi e 39 morti: i dati (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 1.849 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 10 febbraio. Si registrano altri 39 morti, un dato che porta a 27.598 il totale delle vittime nella regione dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 35.317 tamponi. Sono 46.611 gli attualmente positivi al Covid-19 in Lombardia, inclusi 371 pazienti in terapia intensiva (+8). I ricoverati in area non critica sono 3.564 (+11). Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 451 (di cui 173 a Milano città); Bergamo: 134; Brescia: 308; Como: 110; Cremona: 65; Lecco: 76; Lodi: 56; Mantova: 124; Monza e Brianza: 143; Pavia: 101; Sondrio: 46; Varese: 194. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 1.849 i nuovidi Coronavirus insecondo il bollettino di, 10 febbraio. Si registrano altri 39, un dato che porta a 27.598 il totale delle vittime nella regione dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 35.317 tamponi. Sono 46.611 gli attualmente positivi al-19 in, inclusi 371 pazienti in terapia intensiva (+8). I ricoverati in area non critica sono 3.564 (+11). Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 451 (di cui 173 a Milano città); Bergamo: 134; Brescia: 308; Como: 110; Cremona: 65; Lecco: 76; Lodi: 56; Mantova: 124; Monza e Brianza: 143; Pavia: 101; Sondrio: 46; Varese: 194.

