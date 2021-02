Covid-19, la doppia mascherina è efficace contro il contagio? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Centers for Disease control and Prevention (CDC) ha aggiornato la sua guida alla mascherina per includere i dati di un recente esperimento di laboratorio Posizionare una mascherina di tessuto su una maschera chirurgica e indossarle in modo corretto può contribuire a fermare la diffusione del Coronavirus. Ad annunciarlo direttore del CDC Dr. Rochelle Walensky durante un briefing sul coronavirus della Casa Bianca, a seguito di un esperimento di laboratorio che utilizza respiratori simulati: pare che posizionare una maschera di stoffa su una maschera per procedure mediche o utilizzare una maschera per procedure mediche con anelli per le orecchie annodati ha diminuito l’esposizione ad aerosol potenzialmente infettivi di circa il 95%. La nuova guida consiglia di attenersi a due passaggi importanti, vale a dire assicurarsi che la ... Leggi su zon (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Centers for Diseasel and Prevention (CDC) ha aggiornato la sua guida allaper includere i dati di un recente esperimento di laboratorio Posizionare unadi tessuto su una maschera chirurgica e indossarle in modo corretto può contribuire a fermare la diffusione del Coronavirus. Ad annunciarlo direttore del CDC Dr. Rochelle Walensky durante un briefing sul coronavirus della Casa Bianca, a seguito di un esperimento di laboratorio che utilizza respiratori simulati: pare che posizionare una maschera di stoffa su una maschera per procedure mediche o utilizzare una maschera per procedure mediche con anelli per le orecchie annodati ha diminuito l’esposizione ad aerosol potenzialmente infettivi di circa il 95%. La nuova guida consiglia di attenersi a due passaggi importanti, vale a dire assicurarsi che la ...

