Coronavirus in Italia, dai bar ai viaggi il Dpcm che nessuno rispetta più (Di giovedì 11 febbraio 2021) Distanze di sicurezza da un metro, mascherina obbligatoria anche all?aperto, al ristorante solo a pranzo e non più di 4 per tavolo, sui mezzi pubblici non più del 50 per cento... Leggi su ilmattino (Di giovedì 11 febbraio 2021) Distanze di sicurezza da un metro, mascherina obbligatoria anche all?aperto, al ristorante solo a pranzo e non più di 4 per tavolo, sui mezzi pubblici non più del 50 per cento...

Corriere : Vaccinazioni, von der Leyen loda l’Italia: «Tra gli esempi positivi» - SkyTG24 : “Sono notevoli i risultati raggiunti dall’Italia.' In un’intervista rilasciata a Sky TG24, la presidente della Comm… - MediasetTgcom24 : Covid, Italia prima in Europa per numero di vaccinati con entrambe le dosi | Nell'Unione oltre mezzo milione di mor… - Italia_Notizie : Coronavirus oggi: AstraZeneca, parte la somministrazione. Ue, superati i 500mila morti - HOGWORDS : RT @noitre32: CONTAGIO Vaccinati ma positivi. Covid, il caso dei tre medici sconvolge Roma: 'Sospetti sul siero', si mette male?https://t.c… -