Cacciari: «Draghi non sarà mai il salvatore della patria. Serve una fase costituente»

Non sarà Mario Draghi il salvatore dell'Italia. Con il nuovo esecutivo non cambierà nulla, la politica non esiste, altrimenti non ci sarebbe l'ex numero uno della Bce. Massimo Cacciari è tranchant. Non crede al fallimento delle politiche sovraniste dopo la 'conversione' europeista di Salvini. Perché non sono mai esistite. Non crede ai demiurghi e assiste sconsolato ai teatrini di queste ore. A cominciare dai giochetti dei grillini. Cacciari: Draghi non è un salvatore, ma un civile servant "Non c'era niente prima, non c'è niente adesso. Tutto resta esattamente com'era, un pastrocchio". Il filosofo ex sindaco di Venezia liquida le teorie sul sovranismo in Italia come "pragmatici opportunismi. Slogan demagogici ed elettoralistici privi di alcun ...

